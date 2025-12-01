Legendärer FlutungstunnelJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 20: Legendärer Flutungstunnel
40 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Während der Sondierungsbohrungen von Dumas Contracting Ltd. im Tunnel am Boden des Garden Shafts dringt Wasser in die Struktur ein. Rick kommt, um die Sicherheit der Crew und des Schachts zu überprüfen. Auch stellt er fest, dass das Wasser salzig ist und vermutet, dass es sich um einen Fluttunnel handeln könnte. Sie müssen warten, bis das Wasser abgepumpt ist. Marty ist der Ansicht, dass sie von demselben Fluch betroffen sind, der seit 220 Jahren Schatzsucher heimsucht.
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.