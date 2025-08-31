Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 22vom 31.08.2025
40 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Während das Team vor Ort eine überraschende Entdeckung auf Lot 5 macht, erreichen die restlichen Mitglieder das europäische Festland, und die erste Entdeckung in Zusammenhang mit den Tempelrittern lässt nicht lange auf sich warten.

Kabel Eins Doku
