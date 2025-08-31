Schatzsucher in EuropaJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 22: Schatzsucher in Europa
40 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Während das Team vor Ort eine überraschende Entdeckung auf Lot 5 macht, erreichen die restlichen Mitglieder das europäische Festland, und die erste Entdeckung in Zusammenhang mit den Tempelrittern lässt nicht lange auf sich warten.
Die Schatzsucher von Oak Island
