Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 10
Es werde Licht - auf Umwegen

Es werde Licht - auf UmwegenJetzt kostenlos streamen

Die Super-Heimwerker

Folge 10: Es werde Licht - auf Umwegen

25 Min.Ab 6

Mido (27) aus Berlin ist ein ganz gemütlicher Zeitgenosse - seine Lieblingsbeschäftigung ist chillen. Sein großer Traum ist ein hell erleuchtetes Wohnzimmer. Eine indirekte Deckenbeleuchtung und eine beleuchtete Paneelwand bringen sich aber leider nicht von selbst an. Zum Glück ist Super-Heimwerker Tommo nicht weit, und der Drill Instructor versteht sein Handwerk!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Heimwerker
Kabel Eins

Die Super-Heimwerker

Alle 1 Staffeln und Folgen