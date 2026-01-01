Staffel 2Folge 6
Die Super-Heimwerker
Folge 6: Eine Bar für alle Fälle
24 Min.Ab 6
In Berlin steppt der Bär - jedenfalls in Steffen Schuberts (27) Party-WG. Nach so manch feucht-fröhlicher Nacht gleicht die Studentenbude einem Leergutcontainer. Vom Chaos danach hat Steffen zwar die Nase gestrichen voll, aber handwerklich heißt es bei ihm eher "Flasche leer". Super-Heimwerker Michael rückt den Flaschen in der WG zu Leibe. Er und Steffen basteln eine mobile Hausbar mit stylischer Innenbeleuchtung und ganz viel Platz für Bierkästen und Cocktailzubehör.
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH