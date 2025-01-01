Staffel 2Folge 8
Powerfrau wagt den DurchbruchJetzt kostenlos streamen
Die Super-Heimwerker
Folge 8: Powerfrau wagt den Durchbruch
24 Min.Ab 6
Jasmin Machatschek (32) hat einen großen Wunsch - ihr Freund Martin aber leider zwei linke Hände. Kurzerhand will Powerfrau Jasmin allein loslegen. Eine Durchreiche zwischen Küche und Wohnzimmer soll her - dafür muss ein Stück Wand fallen. Aber bevor Jasmin Hand anlegt, kommt glücklicherweise Super-Heimwerker Ken vorbei. Die Mauer hat keine Chance - und auch Drückeberger Martin muss noch mit ran.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Heimwerker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH