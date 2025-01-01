Staffel 2Folge 12
Im Saustall gibt's bald PartyJetzt kostenlos streamen
Die Super-Heimwerker
Folge 12: Im Saustall gibt's bald Party
24 Min.Ab 6
Im Saustall von Kai Guse will wirklich kein Schwein leben, geschweige denn Party machen. Da der 34-Jährige aber gerne mit seinen Jungs die Sau rauslässt, soll sich das jetzt ändern. Leichter gesagt als getan: Die Wände des künftigen Partyraum sind krumm und schief und überall klebt noch Gülle aus Großmutters Zeiten. Für Super-Heimwerker Tommo heißt es Nase zu und durch ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Heimwerker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH