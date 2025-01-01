Staffel 2Folge 11
Die Super-Heimwerker
Folge 11: Neuer Glanz in oller Küche
25 Min.Ab 6
Powerfrau Ela (31) hat ein Problem: Ein kapitaler Wasserschaden in der Küche macht ihr das Leben schwer. Und weil Schrubben und Saugen nicht weiterhelfen, muss Super-Heimwerker Ken anrücken. Dass er es nicht mit einer Wasserleiche, sondern mit einem waschechten Quälgeist zu tun hat, ist Ken schnell klar. Ken sägt, stemmt und bohrt, und Putzteufel Ela saugt und wischt ständig dazwischen. Aber schließlich glänzt Elas Küche mit neuem Boden und schicker Arbeitsplatte ...
Die Super-Heimwerker
