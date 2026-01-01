Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 9
Feuer frei im Wohnzimmer

Folge 9: Feuer frei im Wohnzimmer

25 Min.Ab 6

Martin (34) aus Berlin brennt fürs Heimwerken und hat sich mit Feuereifer an seinen Wohnzimmerkamin gewagt. Aber jetzt hat er ein Problem: Der Schornsteinfeger hat den selbstgebastelten Kamin nicht abgenommen. Der Rauchrohranschluss ist auf der falschen Höhe, und die Gipskartonwand hinter dem Kamin ist nicht feuerfest. Da muss Super-Heimwerker Tommo dem Bastler wohl einheizen ...

