Staffel 2Folge 9
Feuer frei im WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
Die Super-Heimwerker
Folge 9: Feuer frei im Wohnzimmer
25 Min.Ab 6
Martin (34) aus Berlin brennt fürs Heimwerken und hat sich mit Feuereifer an seinen Wohnzimmerkamin gewagt. Aber jetzt hat er ein Problem: Der Schornsteinfeger hat den selbstgebastelten Kamin nicht abgenommen. Der Rauchrohranschluss ist auf der falschen Höhe, und die Gipskartonwand hinter dem Kamin ist nicht feuerfest. Da muss Super-Heimwerker Tommo dem Bastler wohl einheizen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Heimwerker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH