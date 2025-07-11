Die Toten vom Bodensee: Der NachtalbJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 28: Die Toten vom Bodensee: Der Nachtalb
Geplagt von Blackouts steht Kommissar Oberländer an einem Tatort. Ein Mann wurde überfahren und Oberländer glaubt, ihn zu kennen. Doch je mehr er sich erinnert, desto näher rückt ein schrecklicher Verdacht. Inhalt: Als der von Kopfschmerzen, Albträumen und Erinnerungslücken geplagte Kommissar Oberländer am Morgen zum Tatort an einer einsamen Landstraße gerufen wird, verschweigt er seinen Kollegen, dass ihn mit dem Opfer eine vage Erinnerung verbindet. Jonas Merlau wurde überfahren, alles deutet auf Absicht hin. Die Ermittlungen ergeben, dass Merlau mit seiner Freundin an den Bodensee kam, um ein Segelboot zu kaufen. Der Verkauf sollte im Restaurant „Glashaus“ stattfinden, doch der Verkäufer tauchte nicht auf. Oberländer erinnert sich, ebenfalls an jenem Abend dort gewesen zu sein. Seine Erinnerungslücken werfen neue Fragen auf, bis sich ein schrecklicher Verdacht in ihm regt. Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Alina Fritsch (Luisa Hoffmann) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Jaschka Lämmert (Viktoria Seidel) Martina Ebm (Miriam Thaler) Katharina Fiona Neumeier (Luna Oberländer) Cansu Tosun (Aisha Takim) Regie: Michael Schneider Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Bildquelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer
