WarnerStaffel 3Folge 25
43 Min.

Endlich scheint die schwerste Zeit der Weltwirtschaftskrise überwunden, und John Walton kann mit der Erweiterung seines Sägewerks einen großen Schritt nach vorn machen. Das Geld liegt zwar immer noch nicht auf der Straße, doch der Familie geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Auch für John-Boy und Jason beginnt ein neuer Lebensabschnitt: John-Boy wird bei einer Zeitung angestellt, und Jason bekommt ein Stipendium an einer renommierten Musikhochschule ...

