Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Eine Frau für Ike

WarnerStaffel 3Folge 17
Eine Frau für Ike

Eine Frau für IkeJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 17: Eine Frau für Ike

43 Min.

Überraschend taucht im Hause der Waltons eine Cousine der Familie auf: Corabeth Walton, die ungefragt ihre Sachen ausbreitet und offensichtlich einen längeren Aufenthalt plant. Sie nistet sich in John-Boys Zimmer ein und macht sich mit ihrer selbstbezogenen und vereinnahmenden Art keine Freunde - weder in der Familie, noch im Ort. Nur einer in Walton's Mountain ist ganz begeistert von ihr: der Gemischtwarenhändler Ike Godsey, der sie in ein feines Restaurant einlädt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen