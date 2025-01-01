Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 19
Folge 19: Die Dickschädel

42 Min.

Nachdem Großvater Sam einen Herzanfall hatte und ihm vom Arzt größte Schonung verordnet wurde, versucht die ganze Familie, Sam auf jede nur denkbare Art zu entlasten. Schließlich bleibt für Sam und Ester überhaupt nichts mehr zu tun - als John auch noch einen Helfer für die Sägemühle einstellt, in der ihm Sam früher zur Hand ging, platzt den beiden eigenwilligen Alten der Kragen: Sie fühlen sich nicht mehr gebraucht und ziehen zu einem Nachbarn, dessen Haus sie verwalten.

