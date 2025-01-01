Die Waltons
Folge 11: Das Buch
43 Min.
John-Boy hat sich für ein Literaturseminar eingeschrieben, das ihn jedoch enttäuscht: Er stellt fest, dass seine "Heimatliteratur" von den anderen als Anfängerwerk betrachtet wird. Unterdessen hat Olivia jedoch an einen Verlag geschrieben, der auf der Suche nach Werken junger Autoren ist, und überraschenderweise erklärt sich der Verlag bereit, John-Boys Kurzgeschichten zu drucken. Die Freude ist riesig - doch die Waltons haben den Autorenvertrag nicht genau gelesen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen