Die Waltons

Das Leben auf dem Lande

Staffel 3Folge 9
Das Leben auf dem Lande

Das Leben auf dem LandeJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 9: Das Leben auf dem Lande

47 Min.

Eine Familie aus New York zieht nach Walton's Mountain: die Hannovers, für die es in der Großstadt nicht gut lief. Nun hoffen sie, auf dem Lande ihr Glück zu machen, doch schon bald stellen sie fest, dass das Leben hier viel härter und anstrengender ist, als sie gedacht hatten. Von Romantik keine Spur - statt dessen steht harte Arbeit auf dem Tagesplan. Und so macht Familie Hannover ihren Entschluss wieder rückgängig - da hilft selbst die Freundschaft der Waltons nicht ...

