Die Waltons
Folge 2: Blutsbande (2)
52 Min.
In den Blue Ridge Mountains leben verstreut noch etliche Verwandte von John und Olivia - der Walton-Clan ist groß, doch zu den entfernteren Mitgliedern der Familie hat man normalerweise selten Kontakt. Das ändert sich, als ein skrupelloser Bauunternehmer eines Tages Martha Corinne ihr Land wegnehmen will, weil er vorhat, eine Straße durch ihr Gebiet zu bauen: Die verzweifelte alte Frau, die sich allein nicht gegen den Mann zu wehren weiß, wendet sich an John und Olivia.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen