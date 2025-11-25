Die Waltons
Folge 3: Der erste Tag
43 Min.Folge vom 25.11.2025
Endlich ist es so weit: John-Boys großer Tag ist da - sein allererster Tag auf dem College. In den Wochen davor ist er schon ein wenig aufgeregt und von Unruhe erfüllt, doch als der Start unmittelbar bevorsteht, überwiegt die Freude und die Lust, ein neues Leben zu beginnen. Auf dem Weg zum College begegnet er der jungen Polly, die ebenfalls ihren ersten Tag dort vor sich hat. Die beiden freunden sich an und trotzen gemeinsam allen Herausforderungen, die auf sie warten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH