Die Waltons
Folge 6: Olivias Wunschtraum
43 Min.
Eines Tages entdeckt John-Boy seine Mutter dabei, wie sie heimlich "ihren" Berg zeichnet. Das Bild ist bemerkenswert, und in einer Aussprache erfährt John-Boy, dass es schon immer Olivias Traum war, ihr Zeichentalent auszubauen. Er empfiehlt ihr, eine Zeichenschule in Charlottsville zu besuchen. Olivia macht zu diesem Zweck sogar den Führerschein. Der Zeichenkurs bedeutet ihr viel, doch nach einiger Zeit beginnt ihr Lehrer Joshua, sich zu sehr für sie zu interessieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen