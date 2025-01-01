Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Olivias Wunschtraum

Staffel 3Folge 6
Olivias Wunschtraum

Folge 6: Olivias Wunschtraum

43 Min.

Eines Tages entdeckt John-Boy seine Mutter dabei, wie sie heimlich "ihren" Berg zeichnet. Das Bild ist bemerkenswert, und in einer Aussprache erfährt John-Boy, dass es schon immer Olivias Traum war, ihr Zeichentalent auszubauen. Er empfiehlt ihr, eine Zeichenschule in Charlottsville zu besuchen. Olivia macht zu diesem Zweck sogar den Führerschein. Der Zeichenkurs bedeutet ihr viel, doch nach einiger Zeit beginnt ihr Lehrer Joshua, sich zu sehr für sie zu interessieren ...

