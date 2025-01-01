Die Waltons
Folge 1: Blutsbande (1)
46 Min.
John und Olivia Walton sind mit ihren Kindern und den Großeltern Ester und Sam nicht die einzigen aus dem großen Walton-Clan. Viele weitere Angehörige der Familie wohnen verstreut in den Blue Ridge Mountains, darunter auch Martha Corinne und ihre Familie. Diese wenden sich eines Tages mit der Bitte um Hilfe an John und Olivia: Ein Bauunternehmer will ihnen das Land streitig machen, auf dem sie seit Jahr und Tag leben, und Martha Corinne weiß einfach nicht mehr weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen