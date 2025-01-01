Die Waltons
Folge 7: Damenhaftes Verhalten
47 Min.
John-Boy lädt Mary-Ellen auf den Collegeball ein - für das junge Mädchen ein großes Ereignis, bei dem sie unbedingt schön sein möchte. Sie kauft bei einem Trödler eine hübsche Handtasche und entdeckt zu Hause einen Ring darin, den die Vorbesitzerin offenbar vergessen hat. Mary-Ellen möchte den Ring nur allzu gern auf dem Ball tragen; sie beschließt, es zu tun und den Ring anschließend zum Trödler zurückzubringen. Doch das kostbare Schmuckstück geht auf dem Ball verloren ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen