Die Waltons
Folge 13: Was will John?
43 Min.Folge vom 09.12.2025
John Walton ist schon seit einigen Wochen unruhig, weil ihm die Eintönigkeit der Alltagsroutine immer mehr auf die Nerven geht. So beschließt er, einen Job in einer Werft in Norfolk anzunehmen, auch wenn dieser Ort 90 Meilen entfernt ist. Außerdem geht es wirtschaftlich allmählich wieder etwas bergauf im Lande, und John würde gerne zusätzliches Geld verdienen. Doch schon bald merken Olivia und die Kinder, wie sehr er ihnen fehlt. John-Boy reist sogar nach Norfolk ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH