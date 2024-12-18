Dittsches Wohnung ist dichtJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Dittsches Wohnung ist dicht
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Thema diesmal: Dittsches Obdachlosigkeit wegen Schimmelpilz und Schwamm in Wohnung; Genmanipulation; und Joachim Sauer (Ehemann von Angela Merkel). Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 19. April 2009.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004