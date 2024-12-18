Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 11Folge 7vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Thema diesmal: Dittsches Obdachlosigkeit wegen Schimmelpilz und Schwamm in Wohnung; Genmanipulation; und Joachim Sauer (Ehemann von Angela Merkel). Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 19. April 2009.

