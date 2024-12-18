Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Fritz Wepper
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat gelesen, dass Fritz Wepper im Traum sein alter Derrick-Kollege Horst Tappert erschienen ist. Zu Gast: Heini. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 15. März 2009.
Weitere Folgen in Staffel 11
Alle Staffeln im Überblick
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004