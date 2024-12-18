Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 2vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: der Weltfrauentag, Magier Siegfried und Roy, Popstar Michael Jackson und die Computermesse Cebit. Zu Gast: Jens, Sohn von "Schildkröte". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 08. März 2009.

