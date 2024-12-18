Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Boxkampf

DittscheStaffel 11Folge 4vom 18.12.2024
Boxkampf

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 4: Boxkampf

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Haustiere, Fußball, die Boxerqualitäten der Klitschkos und die Gefährlichkeit von Wildtieren. Zu Gast: Peter. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 22. März 2009.

