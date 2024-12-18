Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Dittsches Ohrreinigung
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal u.a.: Der Diffusor von Ross Brawn und der Würste-Kauf von Celine Dion. Zu Gast: "Fahrrad-Michi". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 29. März 2009.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004