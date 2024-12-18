Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

„Yes-we-can-Kraft" / Zu Gast: Pascal Hens

DittscheStaffel 11Folge 6vom 18.12.2024
33 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Barack Obama, Geborene Leader, die Eisenzeit und die längsten Haare der Welt. Zu Gast: Pascal Hens. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 04. April 2009.

