Folge 6: „Yes-we-can-Kraft“ / Zu Gast: Pascal Hens
33 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal: Barack Obama, Geborene Leader, die Eisenzeit und die längsten Haare der Welt. Zu Gast: Pascal Hens. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 04. April 2009.
