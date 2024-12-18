Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Hund Polly
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal: Dittsche betreut den Pensionshund seines Nachbarn, Hund von Barack Obama, Boris Beckers neue Freundin, Abwrackprämie. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 01. März 2009.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004