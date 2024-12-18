Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 12Folge 1vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche findet, Bier kann einen Urlaub ersetzen. Schließlich perlt ein gutes Bier von innen genauso schön, wie ein Wasserfall in der DomRep von außen perlt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. Oktober 2009.

