Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Vogelhaus-Hut

DittscheStaffel 12Folge 10vom 18.12.2024
Vogelhaus-Hut

Vogelhaus-HutJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 10: Vogelhaus-Hut

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche trägt einen neuen Vogelhaus-Hut. Er ist nämlich jetzt Entenvater, erklärt er. Schließlich ist gerade Klimagipfel und irgendjemand muss ja gegen das Klima angehen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 20. Dezember 2009.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen