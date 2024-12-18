Die SplitterproblematikJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Die Splitterproblematik
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat ein Brett dabei, für eine Notverschalung. Er hat eine „Splitterproblematik“ an einer Tür, daher will er ein Stück aus dem Brett aussägen, um das Loch zu schließen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 29. November 2009.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004