Dittsche Staffel 12 Folge 8 vom 18.12.2024
Folge 8: Nikolaus-Dittsche

30 Min. Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat sich als Nikolaus verkleidet. Nicht grundlos, erklärt er, denn heute hat er auf dem Weihnachtsmarkt in Borstel gearbeitet. Zu Gast in dieser Folge: Hans Böhrs. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 06. Dezember 2009.

