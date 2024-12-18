Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Nikolaus-Dittsche
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat sich als Nikolaus verkleidet. Nicht grundlos, erklärt er, denn heute hat er auf dem Weihnachtsmarkt in Borstel gearbeitet. Zu Gast in dieser Folge: Hans Böhrs. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 06. Dezember 2009.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004