Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Dittsches Verletzung
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist verletzt! Eine Sportverletzung, wahrscheinlich ein Muskelbeutelanriss. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 13. Dezember 2009.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004