Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 12Folge 3vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche kommt als Gespenst verkleidet in den Imbiss und fordert von Ingo „Süßes oder Saures“. Er erklärt Ingo, Halloween sei ein alter Brauch aus der Gründerzeit, der „Kürbiszeit“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 1. November 2009

