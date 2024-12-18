Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 12Folge 6vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche erklärt, wir befinden uns in einer Katastrophenzeit. Roland Emmerich hat das in seinem Film schon gezeigt. Zu Gast ist Jens, der Sohn von "Schildkröte". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 22. November 2009.

