DittscheStaffel 14Folge 1vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Die Tür vom Imbiss fällt heute nur ganz langsam hinter Dittsche ins Schloss. Hat Ingo die Tür absichtlich verlangsamt, für ältere Gäste, die nicht mehr so schnell unterwegs sind? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. Oktober 2010

Dittsche
