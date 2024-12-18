Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 14Folge 2vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche erzählt, dass Loki Schmidt gestorben ist. Sie hat mit ihrer Stiftung immer die Blume des Jahres ausgezeichnet, nach ihr selbst ist aber noch keine Blume benannt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 24. Oktober 2010

