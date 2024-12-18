Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Zahnschmerzen

Staffel 14Folge 5vom 18.12.2024
Zahnschmerzen

Folge 5: Zahnschmerzen

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat Zahnschmerzen, aber Zahnärzte können ihn nicht mehr untersuchen, weil kein Geld mehr da ist. Aber wenigstens ist es etwas abgedämpft nach seiner Behandlung. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. November 2010

