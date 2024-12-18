Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Zahnarzt
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt, Giovanni hat einen Zahnarzt besorgt. Der hat ihm eine Kappe auf den Zahn gesetzt, aus Goldsilber. Das ist 'ne reine Wertanlage, Dittsche ist mit einem Schlag mehr wert. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 21.Nov 2010
