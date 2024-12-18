Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 14Folge 3
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat heute RTL geschaut und dort gesehen, wie der tote Barschel wieder gesprochen hat. Zu Gast: Tim Mälzer. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 31. Oktober 2010

