Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 14Folge 9vom 18.12.2024
Folge 9: Raphael van der Frost

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite. Raphael van der Vaart heißt jetzt van der Frost, erklärt Dittsche, weil er sich in einer Kältekammer bei Minus 90 Grad seinen Muskelfaserriss behandeln lässt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 12. Dezember 2010

Dittsche
