Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali KlitschkoJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali Klitschko
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt, dass die Neuauflage der Schwarzwaldklinik im Fernsehen läuft und philosophiert über die gefärbten Haare von Klaus-Jürgen Wussow. Zu Gast ist Vitali Klitschko.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004