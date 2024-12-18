Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali Klitschko

DittscheStaffel 3Folge 1vom 18.12.2024
Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali Klitschko

Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali KlitschkoJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Schwarzwaldklinik / Zu Gast: Vitali Klitschko

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche erzählt, dass die Neuauflage der Schwarzwaldklinik im Fernsehen läuft und philosophiert über die gefärbten Haare von Klaus-Jürgen Wussow. Zu Gast ist Vitali Klitschko.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen