Staffel 3Folge 3vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche erzählt, dass der älteste Mann Deutschlands mit 111 Jahren gestorben ist. Sein Rezept zum Altwerden war übrigens jeden Tag eine Flasche Bier. Zu Gast: Knut Hartmann.

