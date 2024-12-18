Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Britisches Königshaus
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche bringt neueste Informationen aus dem britischen Königshaus mit: In England ist ein Pferd der Queen mit acht Dosen Bier abgefüllt worden. Zu Gast: Oscar Umpierrez.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004