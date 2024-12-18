Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Lottoscheine
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Dittsche ist ganz erstaunt, Kai Pflaume hat mit Gipsbein moderiert. Er vermutet, dass man ihm das Gipsbein im Nachhinein über die Hose gezogen hat. Zu Gast: Knut Hartmann.
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004