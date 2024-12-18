Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Die Papstkraft
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! ...und alles ist schön: Der HSV gewinnt, Klitschko gewinnt, Schumi fährt von 13 auf die zwei und Helmut Kohl hat eine neue Freundin. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004