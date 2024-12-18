Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Frischfleisch
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Nachdem letzte Woche der älteste Mann Deutschlands mit 111 gestorben ist, hat Dittsche erfahren, dass der „neue“ älteste Deutsche auch noch Sckolade isst. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004