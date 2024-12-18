Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 3Folge 15vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Frau Karger hatte Geburtstag und Dittsche wollte mit seinem Geschenk „eine Duftmarke setzen“. Glücklicherweise hat er die Idee doch nicht verwirklicht. Zu Gast: Rainer Heinsohn.

