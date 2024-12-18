Frau Karger hat GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 15: Frau Karger hat Geburtstag
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Frau Karger hatte Geburtstag und Dittsche wollte mit seinem Geschenk „eine Duftmarke setzen“. Glücklicherweise hat er die Idee doch nicht verwirklicht. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004