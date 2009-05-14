Doktor Martin
Folge 2: An anderer Stelle
Es geht drunter und drüber in Nauharlingersiel: Mehrere Kinder leiden unter merkwürdigen Pusteln, die hoch ansteckend sind, zwar antibiotisch behandelt werden können, deren Ursache aber vollkommen unklar ist. Und noch weniger klar ist Doktor Martin Helling, warum ein weiteres Mal niemand auf seine medizinischen Ratschläge hört und die Kinder - entgegen seiner Weisung weiterhin in die Schule gehen. Thea hat darüber hinaus noch andere Sorgen: Sie bereitet sich akribisch auf ihr Bewerbungsgespräch um den Direktorenposten der Grundschule vor - umso unpassender ist es, dass Tobi Donker, dessen Mutter nach einem Unfall ins Krankenhaus muss, ausgerechnet bei ihr untergebracht werden soll. Da die Donkers große Geldsorgen haben, entschließt sich der Klempner Gert Breitens, deren Imbissstube weiterzuführen - eine Entscheidung, die sein Sohn Nils mehr als argwöhnisch zur Kenntnis nimmt. Als auch noch Theas Jugendliebe Erik in das Küstenstädtchen zurückkommt, Tobi sich auf eigene Faust für Doktor Martin als Ersatzvater entscheidet und bei ihm einzieht und immer mehr Kinder von dem merkwürdigen Virus befallen werden, wird die Situation in Neuharlingersiel mehr als kompliziert zumal sich auch noch herausstellt, dass ausgerechnet Doktor Martin Mitglied des Schulbeirats ist und über Theas mögliche Karriere zu entscheiden hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick