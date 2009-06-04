Doktor Martin
Folge 4: Nase voll
Ein attraktiver Neuzugang steht vor der Praxistür: Gina Lombard hat ihr Herz für den kleinen Ort entdeckt und möchte sich ein Gesundheitszeugnis für einen Führerschein ausstellen lassen. Mark Dononelli verliebt sich auf den ersten Blick und scheint zum ersten Mal eine Chance zu haben, in seinem Liebeswerben erhört zu werden. Bei Radio Harlingerland steht die Heimverschönerungswoche auf dem Programm - was liegt für die Moderatorin Heidelinde Kapell näher, als den in seine Heimatstadt zurückgekehrten Architekten Erik Honsberg als Gast einzuladen? Erik allerdings staunt nicht schlecht, als er erkennt, dass Heidelinde während der Live Sendung offensichtlich gegen einen immensen Nachdurst anzukämpfen hat. Auch Thea macht sich Sorgen um ihre Freundin - deren berufliche Belastung sowie die Krise mit ihrem Mann Albert könnten Gründe dafür sein, dass Heidelinde immer öfter mit schwerer Zunge im Radio moderiert und zu viel Alkohol trinkt - und sucht das Gespräch mit Martin. Dem allerdings reicht es endgültig, dass jeder im Ort meint, selbst diagnostizieren zu können. Außerdem hat er gerade ganz andere Probleme: Barthold Hopf leidet darunter, dass er unerträglich stinkt, was die Pflege von sozialen Kontakten seit dem Verschwinden seines Kanarienvogels noch schwieriger als vorher macht. Nur kann selbst Doktor Martin keine medizinische Ursache für den starken Geruch finden. Aber er wäre nicht er selbst, wenn er ein Scheitern zulassen würde - und geht einen gewagten Schritt.
