Doktor Martin
Folge 5: In Gedanken bei dir
Paula ist glücklich: Sie ist in die Crew der Rettungsmannschaft des DLRG-Boots aufgenommen worden. Nils sieht das Ganze eher skeptisch, schließlich ist Jörn, der Bootsführer, als charmanter Aufreißer bekannt. Sollte die junge Beziehung zu Paula zum ersten Mal in ernste Gefahr geraten? Thea macht sich Sorgen um ihre neue Kollegin Astrid Voogd. Die junge Lehrerin hat einen merkwürdigen Ausschlag an den Händen, lehnt aber jegliche ärztliche Hilfe vehement ab. Wie soll man jemandem helfen, der sich nicht helfen lassen möchte? Martin hat zur selben Zeit ganz andere Probleme: Als er zu einem Notfall gerufen wird, kommt für die herzkranke Elke Granemeier jede Hilfe zu spät - sie verstirbt unter seinen Händen. Ihr Mann Gerrit projiziert seinen ganzen Schmerz auf den Arzt, wirft ihm unterlassene Hilfeleistung vor und sucht Zuflucht im Alkohol. Angetrunken neigt Gerrit allerdings zu gewalttätigen Ausbrüchen, die sich vor allem gegen Doktor Martins Tante Alma richten.
